اقتصاد عاجل

المشاي يوضح بشأن تنفيذ محطة كهرباء جديدة جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد مدير الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، أن الشركة نضع اللمسات الأخيرة على الشروع في تنفيذ محطة جنوب طرابلس .

وأوضح المشاي في تصريحات اعلامية، أن المشروع مشترك بين سيمنس الالمانية و شاليك التركية التي زار مديرها طرابلس بالخصوص .

وقال المشاي إن المحطة ستكون في موقع ” المكب سابقًا ” و ستنتج 1300 ميغاوات و مدة إنجازها ستكون 15 شهرًا.

وأفاد المشاي إن هنالك عدة شركات عالمية من اليونان والولايات المتحدة و ألمانيا تنفذ حاليًا مشاريع إنشاء و عمرة جسيمة شرقًا وغربًا و جنوبًا.

ونوه المشاي إلى إن ذروة الشتاء انتهت دون انقطاعات تذكر و نسابق الزمن قبل الذروة الصيفية لننفذ واجباتنا تجاه أهلنا.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك