المشاي يوضح بشأن تنفيذ محطة كهرباء جديدة جنوب طرابلس

أكد مدير الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، أن الشركة نضع اللمسات الأخيرة على الشروع في تنفيذ محطة جنوب طرابلس .

وأوضح المشاي في تصريحات اعلامية، أن المشروع مشترك بين سيمنس الالمانية و شاليك التركية التي زار مديرها طرابلس بالخصوص .

وقال المشاي إن المحطة ستكون في موقع ” المكب سابقًا ” و ستنتج 1300 ميغاوات و مدة إنجازها ستكون 15 شهرًا.

وأفاد المشاي إن هنالك عدة شركات عالمية من اليونان والولايات المتحدة و ألمانيا تنفذ حاليًا مشاريع إنشاء و عمرة جسيمة شرقًا وغربًا و جنوبًا.

ونوه المشاي إلى إن ذروة الشتاء انتهت دون انقطاعات تذكر و نسابق الزمن قبل الذروة الصيفية لننفذ واجباتنا تجاه أهلنا.