مصرف الادخار يبدأ في استقبال ملفات المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

كشف المتحدث الرسمي باسم مصرف الادخار “علي الهليب” عن انطلاق مصرف الادخار والاستثمار العقاري في عملية استقبال ملفات المستفيدين من مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وقال الهليب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إن القوائم التي أحيلت لهم من اللجنة العليا تمت إحالتها بالكامل إلى فروعهم في نحو 50 بلدية.

وأوضح الهليب أنهم في انتظار باقي القوائم التي ستحال تباعا للفروع لاستكمال عملية استقبال الملفات، مؤكدا أن المصرف في تواصل مستمر مع فروعه في كل ربوع ليبيا.

وأشار الهليب إلى أن الأمور تسير في انسيابية جيدة، مضيفا أن المواطنين بدأوا في التوافد إلى المصرف لاستكمال إجراءاتهم واستلام صكوكهم، بحسب قوله.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أطلق مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة لنحو 25 ألف مستفيد في عدد 50 بلدية موزعة على كامل البلاد.

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي قد أعلنت في 6 مارس من الشهر الجاري، اعتماد قوائم البلديات التي أحالت قوائم المستفيدين واستوفت كافة إجراءاتها الإدارية مؤخرا وإحالتها للجهات التنفيذية في عملية الإقراض لهذه البلديات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

