ارتفاع أسعار مواد البناء اليوم الإثنين بسبب زيادة الطلب

سجل فريق تطبيق بكم الإخباري، اليوم الإثنين 13 مارس 2023، ارتفاعا في أسعار مواد البناء وخصوصا أسمنت الاتحاد العربي إلى 31 دينارا للقنطار، بينما كان سعره بالأمس 30 دينارا. كما ارتفع سعر الإسمنت المكيس زليتن إلى 29 دينارا للقنطار، بينما كان سعره بالأمس 28 دينارا.

وارتفع سعر قنطار الحديد 6 مصراتة إلى 400 دينار، بينما كان سعر القنطار أمس 360 دينارا، كما سجل فريق التطبيق ارتفاع سعر حديد 8 تركي ، إلى 340 دينار القنطار، بينما كان سعره بالأمس القنطار 320 دينارا.

وبحسب مصادر التطبيق فإن أسباب الارتفاع، ترجع لزيادة الطلب على مواد البناء من قبل المقاولين وأصحاب العقارات، لاستكمال أعمال البناء قبل شهر رمضان الكريم.