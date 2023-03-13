عُقِد صباح اليوم الاثنين 13 مارس 2023 بالعاصمة التونسية الاجتماع الثاني لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية .

التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع وذلك لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية ، والتطور في قطاع النفط ورؤية الحكومة للمرحلة القادمة في تنويع الاقتصاد والمحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي .

وذلك بحضور فريق صندوق النقد الدولي و فريق مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ، وزراة الاقتصاد، ووزارة التخطيط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الاحصاء والتعداد.

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