“المبروك” يعقد اجتماعًا لمتابعة ما تم انجازه في مشروع التحول الرقمي من خلال مقترح دليل الحسابات

قام وزير المالية “خالد المبروك” يوم أمس الأحد بعقد اجتماعاً موسعاً ضم كلاً من مندوبين عن البنك الدولي ومدراء عدد من الإدارات والمكاتب بوزارة المالية ، اطلع خلاله على ما تم إنجازه في إعداد دليل الحسابات ، وتصنيف الميزانية العامة لمشروع التحول الرقمي للبيانات المالية الحكومية .

وقدم مندوبي البنك الدولي خلال الاجتماع، شرحاً مستوفياً لمحتويات مقترح دليل الحسابات وتصنيف الميزانية العامة وتفاصيله الدقيقة التي تلبي تطلعات وزارة المالية الرامية لتطوير القطاع المالي في ليبيا .

من جانبه أوضح “المبروك” جملة من النقاط المهمة التي يجب أن يتم تضمينها في هذا الدليل الواعد ، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود لوضع اللمسات الأخيرة لإظهار هذا الدليل بالشكل المطلوب .

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