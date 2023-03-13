البنك الدولي يجمع معلومات اقتصادية ومالية لواقع الاقتصاد الليبي .. إليكم التفاصيل

قام صندوق النقد الدولي بجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة لواقع الاقتصاد الليبي لتقديم مقترحات بشأن اقتصادها المحلي بحسب صندوق النقد الدولي .

جاء ذلك بعد أن استأنف فريق من مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي المشاورات بشأن المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق في العاصمة التونسية بعد أن توقف منذ 2013 .

وأشار البنك الدولي إلى أن من الممكن تصدر بعثة صندوق النقد الدولي بيانا في ختام المشاورات التي ستجرى خلال الأسبوع الجاري تطرح فيه توصياتها لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية في البلاد .

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