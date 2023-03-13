خاص.. “المتحد للتجارة والاستثمار” يؤكد على ورود علاوة الأبناء وتوفر السيولة بجميع الفروع

صرح مصدر بالمصرف المتحد للتجارة والاستثمار لصحيفة صدى الاقتصادية عن ورود علاوة والأبناء للأشهر (يناير -فبراير -مارس) من سنة 2023، وأكد كذلك بأن المنحة موجودة الآن في حسابات الزبائن.

أكد كذلك بأن السيولة متوفرة بجميع فروع المصرف وبسقف سحب مفتوح .

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