تغيير جديد لأسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاثنين 13 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 13/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

واستمرت اسعار كسر الذهب بالارتفاع لليوم الرابع على التوالي في الاسواق الليبية عقب صعود ملحوظ لأونصة الذهب عالمياً واغلاقها على ارتفاع .

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1888.5 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب227.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب264.83 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب277.44 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب302.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب245 ~260 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 285 ~300 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب320 ~340 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار