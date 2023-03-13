اقتصاد عاجل

تحديث جديد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار =5.09 دينار

كاش تركيا 5.135 ~ 5.1375 🇹🇷 بدل 3.75 الى 4 قروش

كاش دبي 5.16 ~ 5.1625 🇦🇪 بدل 6.5 الي 6.75 قروش

اليورو ط فئة (50) = 5.3875 دينار

اليورو ط فئة (100) = 5.395 دينار

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 7.25 قروش

الباوند = 6.13 ~ 6.15 دينار

الذهب المسبوك =234 للجرام

الذهب الكسر عيار 18=230 للجرام

اسعار الصكوك:
صك الوحدة = 5.33 ~ 5.335 دينار

صك التنمية = 5.34 ~ 5.345 دينار

السحب الفوري:

(الأمان 2.40 %)
(الدينيز 4.00 %)

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك