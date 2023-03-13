تحديث جديد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
الدولار =5.09 دينار
كاش تركيا 5.135 ~ 5.1375 🇹🇷 بدل 3.75 الى 4 قروش
كاش دبي 5.16 ~ 5.1625 🇦🇪 بدل 6.5 الي 6.75 قروش
اليورو ط فئة (50) = 5.3875 دينار
اليورو ط فئة (100) = 5.395 دينار
اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 7.25 قروش
الباوند = 6.13 ~ 6.15 دينار
الذهب المسبوك =234 للجرام
الذهب الكسر عيار 18=230 للجرام
اسعار الصكوك:
صك الوحدة = 5.33 ~ 5.335 دينار
صك التنمية = 5.34 ~ 5.345 دينار
السحب الفوري:
(الأمان 2.40 %)
(الدينيز 4.00 %)
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