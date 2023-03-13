تحديث جديد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار =5.09 دينار كاش تركيا 5.135 ~ 5.1375 🇹🇷 بدل 3.75 الى 4 قروش كاش دبي 5.16 ~ 5.1625 🇦🇪 بدل 6.5 الي 6.75 قروش اليورو ط فئة (50) = 5.3875 دينار اليورو ط فئة (100) = 5.395 دينار اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 7.25 قروش الباوند = 6.13 ~ 6.15 دينار الذهب المسبوك =234 للجرام الذهب الكسر عيار 18=230 للجرام اسعار الصكوك:

صك الوحدة = 5.33 ~ 5.335 دينار صك التنمية = 5.34 ~ 5.345 دينار السحب الفوري: (الأمان 2.40 %)

(الدينيز 4.00 %)

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