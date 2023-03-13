شاهد : وزارة الداخلية توجه اعلانًا هامًا لمنتسيبيها من ضباط الصف والأفراد

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول للشروع في إعداد دورات تدريبية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا من منتسيبي وزارة الداخلية من ((ضباط الصف والأفراد والموظفين)) إبتدأ من تاريخ هذا الاعلان على أن تكون مدة الدراسة سنة ميلادية كاملة وفقا لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم (5) لسنة 2018م والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2019م بشأن هيئة الشرطة.

ويتحصل الخريج على رتبة توازي درجة المؤهل العلمي المتحصل عليه وفقا للتشريعات النافذة، ويتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في الالتحاق إلى جهة أعمالكم وفق الشروط التالية :-

▪ان يكون ليبي الجنسية وغير حاصل على جنسية دولة اجنبية

▪أن يكون قد أتم عشرين سنة ميلادية، ولا يزيد عن ثلاثين سنة ميلادية.

▪ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره، أو صدر بشأنه عفوا عام أو خاص

▪ألا يكون قد سبق عزله أو فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي.

▪أن يكون لائقا صحيا للخدمة ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.

▪ألا يكون متزوجا من غير الليبية

كما قررت اللجنة إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الحكومية ((العامة )) وذلك وفق التخصصات التي تفتقر إليها الوزارة في كادر الضباط على النحو التالي :-

▪اللغات

▪المهن الطبية والطبية المساعدة

▪الهندسة بجميع فروعها

▪الحاسب الآلي.

▪العلوم ( فيزياء ، كيمياء ).

ونوهت الوزارة الى أن أية شروط أخرى يصدر بشأنها قرار بما لا يتعارض مع قانون هيئة الشرطة