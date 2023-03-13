عقد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين في بنغازي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي”، وذلك لمناقشة مبادرة المبعوث الأممي لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام.

حيث رحب رئيس الحكومة بمساعي المبعوث الأممي والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات 3 مليون ليبي بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023 مُشدداً على الملكية الليبية لحل الأزمة وداعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية التسريع من وثيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات.

كما طالب “باشاغا” المبعوث الأممي بممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، مؤكدا دعم الحكومة الليبية لمسار لجنة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على أن مبادرته تهدف لحل الأزمة الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات وفق إطار قانوني وزمني ملزم لإجرائها.

The post “باشاغا” يلتقي بالمبعوث الأممي ويرحب بمبادرته appeared first on قناة تبادل.

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