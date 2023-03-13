اقتصاد

الشحومي: “الكبير” أوقف مسار تعديل سعر الصرف الذي اتفقت عليه إدارة المركزي وحديثه مجرد دغدغة للعواطف

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مؤسس سوق الأوراق المالية والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لها تأثير كبير ومباشر على سعر صرف الدينار مقابل الدولار؛ باعتبار أن العارض الوحيد للعملية الأجنبية في ليبيا البنك المركزي وهو من يقدم الدولارات في الاقتصاد الليبي.

وأضاف الشحومي، في تصريح تلفزيوني، أنه لا توجد مصادر أخرى يمكن من خلالها توريد العملة الأجنبية كي تشكل ضلعا آخر يساهم في توفير العملة الأجنبية في الاقتصاد الليبي.

وتابع الشحومي أن الكبير لو كان جادا في مسألة تعديل سعر الصرف لاستمر في مسار تعديله بعد اتفاق مجلس إدارة المصرف المركزي ووضع آلية للتعديلات القادمة.

لافتا إلى أن هذا المسار تم إيقافه من المحافظ نفسه وهنا يصبح حديثه عن تعديل سعر الصرف محاولة دغدغة للعواطف وبلا معنى.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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