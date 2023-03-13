خاص.. بالوثائق: مدير عام مصلحة الجمارك ينقل رئيس مركز جمرك ميناء الخمس بعد ضبط 269 كيلو كوكايين

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على إجراءات مدير عام مصلحة الجمارك بنقل رئيس مركز جمرك ميناء الخمس بعد ضبط 269 كيلو كوكايين.

وقالت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية أنه ليست هذه أول حادثة ففي السابق قام بنقل ضباط اكتشفوا اعتماد مستندي وهمي لشركة الكهرباء وتم غلق الملف ونقل الضباط المكلفين.

وأيضاً بمراسلة رسمية نقل ضابط مكافحة اكتشف فساد واعتمادات وهمية بقيمة مليار ومائتان مليون دينار ليبي تجنباً لفتح هذا الملف وأيضا طالب بكتاب رسمي من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلغاء الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش بمصلحة الجمارك، مؤكداً أنه رغم كل هذا الفساد وكل هذا التورط ولا زال رئيس الحكومة يتستر ويتغاضي عن هذا الفساد المستشري بهذه المصلحة.

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