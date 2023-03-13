خاص.. رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا يصرح لصدى حيال ورشة عمل الخدمات المالية الإلكترونية

صرح رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا “سامي الغزيوي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: انطلقت ورشة العمل مع القطاع الخاص بعنوان “الرقمنة والتحول الرقمي المالي” لتقديم خدمات المالية للمكاتب البريدية بمشاركة القطاع الخاص، بحضور عدد كبير من الشركات وبعض المصارف التجارية.

مضيفاً: تمحورت ورشة العمل حول تقديم الخدمات المالية للمواطن الليبي، ولا داعي لخلق ازدحام على المصارف وأن يطالب الخدمات من المصرف، يستطيع مطالبتها من الهاتف إذا لديه إمكانية، وإذا لم تتوفر لديه الإمكانية يتوجه لمكتب البريد والمكتب سيقدم له الخدمة المالية إسوة بالدول الأخرى.

متابعاً: كذلك تم مناقشة الخدمات البريدية الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص ومشاركته في تقديم الخدمات المالية عبر المكاتب البريدية، وسيكون في القريب العاجل وفق خطة شركة بريد ليبيا.

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