ماهي أبعاد انهيار بنك “وادي السيليكون” على الأسواق الأميركية؟

أعلن البنك يوم الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنّه خسر ما مقداره 1.8 مليار دولار بعد بيع جميع سنداته المتاحة.

وتهافت المودعون على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، رغم كلّ تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك، مما أدّى إلى خسارة سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.

ويُعدّ ما يقرب من 97% من ودائع البنك البالغة 200 مليار دولار غير مؤمّن عليها، لأن الحكومة الفدرالية لا تضمن الودائع التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار.

وأشار بعض الخبراء أنّ انهيار البنك سلّط الضوء على ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدّى إلى الخسائر الكبيرة التي شهدها النظام المصرفي بأكمله، وانعكاس ذلك على الاستثمار في السندات.

ودفعت أزمة البنك الرئيس “جو بايدن” لإجراء مكالمة هاتفية مع “جافين نيوسوم” حاكم ولاية كاليفورنيا أوّل يوم أمس السبت بشأن الحلول المطروحة لمعالجة الوضع المتأزّم.