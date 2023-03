“شكشك” يؤكد خلال لقاءه وفدًا من خبراء البنك الدولي على دعم ديوان المحاسبة لمشروع تطوير المالية العامة في ليبيا

التقى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “علاء المسلاتي” اليوم الاثنين بوفد من خبراء البنك الدولي برئاسة “وينتسون برسي” المتخصص في إدارة المالية العامة، في إطار زيارة الخبراء لعدد من المؤسسات الليبية للتعريف بمراحل مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا.

وأكد “شكشك” خلال اللقاء على أهمية مشروع إصلاح المالية العامة بالنسبة لطبيعة عمل الديوان نحو تعزيز مكافحة الفساد والرفع الشفافية، مشيرا إلى دعم الديوان لمثل هذه المشاريع، من جهته تطرق الخبير الدولي إلى المزايا والجوانب الفنية التي يوفرها المشروع لعمل الديوان من خلال إمكانية المباشرة بأعمال المراجعة عن بعد بشكل مباشر وكذلك الحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة.

كما تطرق وكيل ديوان “علاء المسلاتي” إلى مراحل التحول الرقمي بالديوان وجاهزية مثل هذه المشروعات، و الشروع في عمليات الربط المباشر مع بعض المؤسسات ، وكذلك لعدد من المنظومات التي تم تجهيزها لتسهيل عمليات المراجعة.

