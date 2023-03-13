“الدبيبة” يؤكد على تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية القادرة

توجه رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، بزيارة تفقدية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وذلك لمتابعة سير العمل بها والوقوف على الإجراءات التعاقدية، وخطة مشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير.

كما أكد “الدبيبة” على ضرورة التركيز على عاملين أساسيين لإنجاز المشاريع، هما الجودة والالتزام بالجدول الزمني، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية القادرة، ونقل الخبرة لأدوات التنفيذ المحلية مع ضرورة رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة بالجهاز.

وأفاد” العبش” أن توزيع المشروع على عدد من الشركات المحلية والتونسية يهدف إلى سرعة إنجازه لأهميته وطبيعته الخاصة.

واعتُمد مشروع تطوير وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء ـ رأس جدير، ضمن خطة عودة الحياة لعام 2022 ، بعد استكمال الإجراءات التعاقدية ومصادقة ديوان المحاسبة وتوفير المخصصات المالية للمشروع.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن العبش أن الشركات ستنطلق في أعمالها بعد 10 أيام من هذا الاجتماع.

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