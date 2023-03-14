خاص.. “الرعيض”: يجب على الشركات المصنعة في ليبيا أن تتبع الجودة والأسلوب العلمي في الإنتاج

قال رئيس اتحاد عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة ليبيا “محمد الرعيض” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركته بملتقى رجال الأعمال بمدينة زليتن: كان النقاش خلال الملتقى جريئ وشفاف واستفدنا من المعلومات التي قُدمت كثيرًا وتحصلنا على تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة دعم القطاع الخاص بكل التسهيلات، وبأنه لابد أن ينطلق ويقود عجلة الإنتاج في ليبيا، وتحصلنا على دعم كبير جدًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف كذلك: لا يمكن حل العراقيل في مرة واحدة ولكن تم الإتفاق على تشكيل لجنة من رجال الأعمال عن طريق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لقبول كل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومناقشتها معهم ورفع التوصيات إلى الحكومة .

أما فيما يتعلق بموضوع تجارة العبور أوضح “الرعيض” قائلًا: تجارة العبور بالتأكيد تحتاج إلى طُرق ولكنها تبدء الآن ولكن بشكل غير رسمي، حيث أن الحدود البرية مقفلة مع دول الجنوب بقرار من المؤتمر الوطني منذ العام 2013 ولكن السيارات تعبر والسلع الليبية تتوفر داخل أفريقيا، وهذا يعتبر دعم للاقتصاد الوطني ونحن ندعم تجارة العبور، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي” تعهد بأنه خلال أيام سيأتي بقرار بفتح الحدود مع تشاد والنيجر والسودان عن طريق المجلس الرئاسي، وستبدأ الأمور تتنظم أكثر عندما تكون النية صافية من قبل الجميع.

أختتم بالقول: من خلال هذا المنبر نوجه التوصية والنصيحة لكل الشركات المصنعة في ليبيا أن تتبع الجودة والأسلوب العلمي في الإنتاج وبالتالي تبدء قادرة على التصدير إلى دول الجوار ودول العالم لآن الجودة هي المعيار الأساسي لتصدير أي سلعة فالجودة أولاً ثم السعر ومن ناحية السعر نحن مطمئنين حيث أن تكلفة الإنتاج في ليبيا أقل بكثير من الدول الأخرى وبالتالي بالنسبة للأسعار نُنافس وبالنسبة للجودة علينا أن نربط الأحزمة ونهتم بالجودة مثلما يجب أن يكون.

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