البريقة تتفتح محطة وقود جديدة بمدينة جادو

افتتحت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الإثنين 13مارس 2023، محطة الوقود رقم (1032) بمدينة جادو، وذلك لسد احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية بمختلف أنواعها وبما يكفل وصول الوقود لمستحقيه، وتقليل الازدحام على المحطات واستجابة لزيادة الطلب على الوقود نتيجة ازدياد عدد المركبات والتوسعة العمرانية.

وأكدت إدارة الشركة أنها تعمل على تنفيذ عدد من المحطات في كافة مناطق ليبيا، وتسعى مع الأجهزة الضبطية، للحد من ظاهرة تهريب الوقود، والمتاجرة به في السوق السوداء.