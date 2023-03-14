سماء المتوسط تعتزم إطلاق رحلات لوجهات أوروبية خلال العام الجاري 2023

كشف رئيس قسم المبيعات بشركة سماء المتوسط للطيران محمد الميلادي عن عزم الشركة تسيير رحلات جوية إلى تونس وإسطنبول مايو القادم.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأنهم يعتزمون تعتزم إطلاق رحلات جوية إلى مصر والسعودية وعدد من الوجهات الأوروبية خلال العام الحالي 2023.

وبين بأن طائرات الشركة متحصلة على موافقة الاتحاد الأوروبي بالطيران فيما يتعلق بالسلامة الجوية، وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي للطيران قد أدرجت 7 شركات طيران ليبية للحظر في العام 2014 ومنعها من الطيران فوق الأجواء الأوروبية.