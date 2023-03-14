البدء في أعمال صيانة عدد من محطات توليد كهرباء بالمنطقة الجنوبية

كشف مدير إدارة محطات الجهد العالي بالشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية سالم عبد الصمد عن البدء في أعمال صيانة وتطوير لعدد من محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الجنوبية من بينها محطتي سبها كم 18 جهد 220 ك.ف، والشمالية دوائر 66 ك.ف.

وقال عبد الصمد لتطبيق بكم الإخباري الشركة أن أعمال الصيانة الدورية لمعدات ومكونات الشبكة يأتي في إطار العمل المتواصل لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع دخول وحدات المحطتين على الشبكة العامة خلال منتصف الشهر القادم أبريل بقدرة 300 ميغاوات.