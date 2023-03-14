تحديثات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 14 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8057 دينار، مسجلاً انخفاضًا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1423 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8466 دينار، والدولار الكندي 3.5001 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2533 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2799 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3084 دينار، والدينار التونسي 1.5447 دينار، والدرهم المغربي 0.4623 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: