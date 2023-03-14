مدير مكتب بنغازي للإسكان والمرافق يبحث تفعيل بعض العقود الخاصة بالمكتب

بنغازي 14 مارس 2023 (وال) _ اجتمع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مكتب بنغازي السيد الساكر الكاديكي أمس الإثنين، مع مدير إدارة العقود بالإدارة العامة للجهاز السيد سالم الفيتوري، ومدير الإدارة العامة للشركات بالإدارة العامة للجهاز السيد أحمد بودربالة.

وبحسب وحدة الإعلام بالمكتب، فقد ناقش المجتمعون آلية تفعيل بعض العقود الخاصة بمكتب بنغازي.

وفي سياق آخر، عقد أيضاً رئيس المكتب، اجتماعا ثاني مع ممثلي شركة (Montmontaza Group) الكرواتية، المنفذة لمشروع البحيرات وشركة التنمية للإنشاءات، لمناقشة وتسهيل الإجراءات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تعيق تفعيل العقد المزمع تنفيذه.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المكتب في بنغازي، مدير إدارة العقود بالإدارة العامة للجهاز، مدير الإدارة العامة للشركات بالإدارة العامة للجهاز، رئيس قسم الشؤون القانونية بالمكتب، رئيس قسم المرافق، رئيس قسم المتابعة، رئيس قسم المالية و رئيس قسم الهيئه. (وال _ بنغازي)

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