الحبري: الركود الاقتصادي سببه الصديق الكبير

الوطن| رصد

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، إن المحافظ الصديق الكبير هو المسؤول عن الركود الاقتصادي؛ بسبب إغلاق المقاصة في العام 2014، بالإضافة إلى وقف السيولة وإغلاق المنظومة.

وأضاف الحبري في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن اجتماعات توحيد إدارة المصرف المركزي حددت إعادة تفعيل المقاصة والمنظومة وتسهيل السيولة باعتبارها بادرة حسن نية، لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن.

وأوضح أن المركزي في بنغازي لم يستلم أموالاً من المصرف في طرابلس سوى مليار دينار جرى تسليمها في أكياس خلال شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أنّ الاقتصاد الريعي ينطوي على سلبيات، أبرزها كونه المصدر الوحيد للإيرادات، وأنه مصدر خارجي وليس داخلي، ومساهمته الضئيلة في حل مسألة البطالة، إذ لا يشارك بأكثر من 4% من القوى العاملة في الدولة.