انخفاض نمو الأجور في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عام

أظهر سوق العمالة البريطاني دلالات على التباطؤ في ظل تراجع نمو الأجور لأول مرة منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن مكتب الاحصاء الوطني القول اليوم الثلاثاء إن متوسط نمو الأجور باستثناء المكافآت تراجع إلى 6.5 % مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت الوظائف الشاغرة بواقع 51 ألف وظيفة خلال الربع الممتد حتى فبراير الماضي.

وتشير الاحصاءات إلى أن تأثير سلسلة رفع معدلات الفائدة غير المسبوقة التي تمت العام الماضي بدأ يظهر على سوق العمل، حيث أدى النقص الحاد للعمالة لارتفاع الأجور وتفاقم التضخم