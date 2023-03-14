الحبري: “الكبير “هو المسؤول عن الركود الاقتصادي بسبب إغلاق المقاصة في 2014

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق علي الحبري، إن محافظ المصرف الصديق الكبير هو المسؤول عن الركود الاقتصادي؛ بسبب إغلاق المقاصة في العام 2014، بالإضافة إلى وقف السيولة وإغلاق المنظومة.

وأضاف الحبري في لقاء مع تلفزيوني، أن اجتماعات توحيد إدارة المصرف المركزي كانت قد حددت إعادة تفعيل المقاصة والمنظومة وتسهيل السيولة باعتبارها بادرة حسن نية، لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن.

وأشار الحبري إلى أن المركزي في بنغازي لم يستلم إلا مليار دينار من المركزي بطرابلس جرى تسليمها في أكياس خلال رمضان الماضي ونوه الحبري إلى أن الاقتصاد الريعي ينطوي على سلبيات، أبرزها كونه المصدر الوحيد للإيرادات، وأنه مصدر خارجي وليس داخلي، ومساهمته الضئيلة في حل مسألة البطالة، إذ لا يشارك بأكثر من 4% من القوى العاملة في الدولة.