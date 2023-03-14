“شكشك” يبحث مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مجريات سير العمل بالديوان وأبرز الأعمال الرقابية

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك ، يوم أمس الإثنين، اجتماعًا بالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، كما تناول اللقاء مجريات سير العمل بالديوان وأبرز الأعمال الرقابية التي يقوم بها والتحديات التي تواجهه في تنفيذ الأعمال الرقابية، والمشاكل والصعوبات المتعلقة به والخطوات العملية لتذليلها ومعالجتها .

وأشاد شكشك بالتعاون والتنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة ، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام ويحد من الفساد ، و أيضاً زيادة الوعي الرقابي والإجراءات الصحيحة لتنفيذ المهام المناطة لكل مؤسسة حسب تخصصها بما يخول لها القانون .

ومن جانبه أكد النائب على دور الديوان الهام والمؤثر في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة مع أصحاب المصلحة ودعم الخطة الاستراتيجية للديوان لزيادة الكفاءة الرقابية وإحداث أثر في عمل مؤسسات الدولة الأمر الذي ينعكس بالإجاب على حياة المواطن .

وفي الختام أكد الجانبان على استمرار عمل ديوان المحاسبة في أداء مهامه وفقاً الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وقانون إنشاءه .

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