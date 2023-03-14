الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته

سنغافورة 14 مارس 2023 ( وال ) – ظل الدولار قرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع اليوم، وسط تكهنات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتًا دورة رفع أسعار الفائدة القوية على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي الذي يركز تعاملاته على شركات التكنولوجيا.

واستمرت خسائر الدولار الكبيرة من الجلسة الماضية في مطلع التداولات الآسيوية، وجرى تداوله في أحدث معاملة بارتفاع طفيف أمام الين الياباني عند 133.42 ين بعدما هبط 1.4 بالمئة أمس.

وانخفض الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.2159 دولار إلا أنه ما زال قرب أعلى مستوياته في شهر البالغ 1.2200 دولار والمسجل في الجلسة الماضية.

وخسر اليورو 0.09 بالمئة مسجلاً 1.0719 دولار لكنه لم يبتعد هو الآخر عن أعلى مستوى في شهر المسجل أمس عند 1.07485 دولار.

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