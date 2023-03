بحضور فريق من البنك الدولي .. مسؤولو المصرف المركزي والوزرارات والمؤسسات الليبية يعقدون اجتماعهم الثالث بالعاصمة التونسية

عقد عدد من مسؤولي مصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع الثالث من مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية.

وخصص الاجتماع الذي عقد بالعاصمة التونسية بحضور فريق من البنك الدولي؛ لمناقشة دعم الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لزيادة إنتاج وتصدير وتطوير قطاع النفط والتوقعات للعام الحالي 2023 بالخصوص، إضافة إلى مناقشة السياسات التجارية والاقتصادية ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات القادمة.

