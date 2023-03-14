“التومي” يبحث مع وفد بعثة البنك الدولي كيفية وصول المخصصات المالية للبلديات

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” ، مع وفد بعثة البنك الدولي (فريق اصلاحات ادارة المالية العامة) متمثله مندوبًا في مفوضية الإتحاد الأوروبي في ليبيا مدير برنامج الحوكمة السيد “ونستون كوليو”، استشاري اصلاحات القطاع العام والحوكمة السيد “وصال الدين عاشور”.

تناول الاجتماع مناقشة كيفية وصول المخصصات المالية للبلديات، وآلية المستخدمة من قبل الوزارة ومن المسؤول بهذا الشأن، وقد تم الاتفاق على الخطوات التي سيتم من خلالها تبويب الميزانية ودليل الحسابات وتنفيذها، والاستراتيجية نظام ادارة المعلومات المالية.

حيث تم مناقشة المرحلة التالية من المساعدة الفنية للبنك الدولي للإصلاحات الإدارة المالية العامة في ليبيا والاتفاق عليها، و استعرض خلال الاجتماع مقترح المرحلة التالية من المساعدات الفنية للبنك الدولي، والأولويات التي قد تشمل دعم إدارة التغيير، والتدريب والتفعيل لمسودة تصنيف الميزانية ودليل الحسابات الجديد، ونوقش أيضًا البيانات المالية السنوية المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كما يمكن تقديم دعم لصياغة سياسة الادارة النقدية وتفعيل حساب الخزانة الموحدة.

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