“ليبيا” تعلن عن الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون 

أُعلِنت اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس نتائج الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا، حيث نظّمها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تحت شعار”زيتنا خير وبركة”.

وحضر الحفل وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومندوبون عن المراكز البحثية وبعض المهتمّين بمجال زراعة الزيتون.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة أنّ تنظيم المسابقة يأتي تشجيعا لمزاولي مهنة الزراعة خاصة شجرة الزيتون، مؤكّداً بأنّ الإحصائيات تشير أنّ لدينا ما يقارب من 7 مليون شجرة زيتون ونسعى إلى زراعة أكثر من 20 مليون شجرة زيتون دعماً للاقتصاد الوطني.

وتم خلال الحفل توزيع الجوائز النقدية على العشر الأوائل المشاركين في الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا.

وحصل صاحب المركز الأوّل على” 10000″ دينار والمركز الثاني حصل على “7500” والثالث “5000” دينار بينما حصل أصحاب التراتيب من الرابع إلى العاشر على 1000 دينار.

وكانت الجائزة قد انطلقت في شهر نوفمبر 2022، ويقوم خبراء من مركز البحوث الزراعية لأبحاث شجرة الزيتون بتقييم العينات المشاركة من أنحاء البلاد.

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