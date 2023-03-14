وكيل وزارة الاقتصاد يوضح بشأن سبب انخفاض توريد المواشي وارتفاع اسعار اللحوم

أوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل بوشيحة أن سبب انخفاض توريد المواشي الحية، يعود إلى ارتفاع أسعار المواشي الأوروبية إلى 4100 يورو للطن بعد أن كانت 3200 يورو، واقترابها من سعر اللحم الوطني البالغ آنذاك 47 دينارا.

وقال بوشيحة في تصريحات اعلامية لمنصة فواصل، إن سعر اللحم الوطني قفز حاليًا إلى 55 دينارا للكيلو جراما وسيعود مع التوريد إلى الرقم الطبيعي.

وأضاف بوشيحة “ندرس إمكانية فتح ساحات أخرى للتوريد بعد التنسيق مع الصحة الحيوانية مثل الأرجنتين وأوروغواي، وبعض الساحات الإفريقية التي تستورد منها دول الخليج”، مضيفاً إنه “فُتحت اعتمادات خلال شهري فبراير ويناير بقيمة 12 مليون دولار لاستيراد المواشي، وبدأ الرقم في الرجوع إلى المستوى الطبيعي”.

وأشار بوشيحة إلى أن “قيمة اللحوم المجمَّدة المورَّدة خلال العام الماضي 2022، بلغت 330 مليون دولار، والأسعار الموجودة في السوق تختلف باختلاف المصدر بين البرازيل أو الهند أو أوروبا، مؤكداً أن “الكميات المتوفرة في السوق حاليا تكفي الاحتياج المحلي”.

وأكد بوشيحة إنه “يمكن سدّ أي عجز قد يطرأ؛ إذ سهّل المصرف المركزي إجراءات التوريد خلال العام الجاري وأجاز للمورِّدين دفع نصف قيمة الاعتماد فحسب والنصف الثاني ائتمانًا، بعد أن كان يشترط دفع القيمة كاملا مسبقا”.

ونوه بوشيحة إلى إن “الأمور تعدّ حاليا ممتازة مقارنة بالسنوات السابقة، ويوجد تنوع غير مسبوق في مختلف المنتجات”.