الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام مليون و203 ألف برميل يوميًا

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 203 ألف برميل يوميًا, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات عن نفس المدة بلغ 53 ألف برميل يوميا .

وأوضحت مؤسسة النفط، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 883 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء 689 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 73 مليون قدم مكعب.

وذكرت المؤسسة أن استهلاك نجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 94 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 27 مليون قدم مكعب.