تحديث جديـد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار =5.09.25 دينار

كاش تركيا 5.13 5.1325 🇹🇷 بدل 3.75 الى 4 قروش

كاش دبي 5.16 5.1625 🇦🇪 بدل 6.75 الي 7 قروش

اليورو ط فئة (50) = 5.4125 دينار

اليورو ط فئة (100) = 5.42 دينار

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 6.5 الي 7.5 قروش

الباوند ط = 6.15 دينار

أخر اسعار الذهب:

الذهب المسبوك =234 للجرام

الذهب الكسر عيار 18=231 للجرام

أخر اسعار الصكوك:

صك الوحدة = 5.32 ~ 5.325

صك التنمية = 5.33 ~ 5.335

السحب الفوري:

(الأمان 2.50 %)

(الدينيز 4.00 %)