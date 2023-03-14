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تحديث جديـد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار =5.09.25 دينار

كاش تركيا 5.13 5.1325 🇹🇷 بدل 3.75 الى 4 قروش
كاش دبي 5.16 5.1625 🇦🇪 بدل 6.75 الي 7 قروش

اليورو ط فئة (50) = 5.4125 دينار
اليورو ط فئة (100) = 5.42 دينار

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 6.5 الي 7.5 قروش

الباوند ط = 6.15 دينار

أخر اسعار الذهب:
الذهب المسبوك =234 للجرام
الذهب الكسر عيار 18=231 للجرام

أخر اسعار الصكوك:
صك الوحدة = 5.32 ~ 5.325
صك التنمية = 5.33 ~ 5.335

السحب الفوري:
(الأمان 2.50 %)
(الدينيز 4.00 %)

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