تحديث جديـد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
الدولار =5.09.25 دينار
كاش تركيا 5.13 5.1325 🇹🇷 بدل 3.75 الى 4 قروش
كاش دبي 5.16 5.1625 🇦🇪 بدل 6.75 الي 7 قروش
اليورو ط فئة (50) = 5.4125 دينار
اليورو ط فئة (100) = 5.42 دينار
اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 6.5 الي 7.5 قروش
الباوند ط = 6.15 دينار
أخر اسعار الذهب:
الذهب المسبوك =234 للجرام
الذهب الكسر عيار 18=231 للجرام
أخر اسعار الصكوك:
صك الوحدة = 5.32 ~ 5.325
صك التنمية = 5.33 ~ 5.335
السحب الفوري:
(الأمان 2.50 %)
(الدينيز 4.00 %)
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