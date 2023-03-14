البيضاء| اجتماع مركز البحوث الزراعية والحيوانية لمناقشة التقارير المقدمة من فرع منطقتي الغربية والجنوبية

البيضاء 14 مارس 2023 (وال)- عقد بمركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي لمديري الفروع والإدارات والمكاتب بالمنطقتي الشرقية والجنوبية، برئاسة مدير عام المركز الدكتور عبد الحميد بوسلوم.

هذا وتم خلال الاجتماع استعراض بنود جدول الإجتماع على رأسها المصادقة على محضر الإجتماع السابق، واستعراض التقارير المقدمة من فروع المركز بالمنطقتين الغربية والجنوبية،والإطلاع على الأعمال المنجزة والعراقيل التي تُعيق عملها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على استكمال يوم غد الأربعاء، لمناقشة جدول الأعمال المطروح. (وال) هــ ع/ ر ت

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