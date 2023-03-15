انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الثلاثاء إلى مليون و 203 آلاف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إنتاج النفط الخام، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، إلى مليون و203 آلاف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، انخفض أيضا إلى 883 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 689 مليون قدم مكعب، و 73مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و94 قدما مكعبا لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 27 مليون قدم مكعب.