جوائز لدعم منتجي زيت الزيتون الليبي في أول مسابقة للجودة

أقيمت بالعاصمة طرابلس فعاليات الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتونا والتي أعلنت نتائجها اليوم الثلاثاء تحت شعار “زيتنا خير وبركة”.

وتأتي المسابقة بتنظيم من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة كما حضر حفل الإعلان عن الجائزة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومندوبين عن المراكز البحثية وبعض المهتمين بمجال زراعة الزيتون.

وتظهر الإحصائيات الرسمية بأن ليبيا تمتلك ما يقارب من 7 مليون شجرة زيتون مع وجود مساع إلى زراعة أكثر من 20 مليون شجرة زيتون دعما للاقتصاد الوطني .