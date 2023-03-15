الدبيبة يحرم 65 ألف عامل من مرتباتهم

الوطن| رصد

أكدت مصادر في المؤسسة الوطنية للنفط، عدم صرف رواتب نحو 65 ألف عامل في قطاع النفط منذ مطلع العام الجاري، فيما بررت مصادر في وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية توقّف الصرف لحين الحصول على إيضاحات حول تعيين أعداد كبيرة من العاملين مؤخراً، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخصصات الرواتب للقطاع.

وقالت المصادر لـ”العربي الجديد” إن رواتب شهري يناير وفبراير لم تصرف بعد، مشيرة إلى أنه كان من المقرر صرفها مع الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 67% على الراتب الأساسي.

بدوره، قال رئيس اتحاد عمال النفط منير أبو السعود، إن عدم صرف الرواتب “إجراء إداري فقط”، متوقعا صرفها بحسب الوعود الحكومية قبل شهر رمضان (يحل في الأسبوع الأخير من مارس الجاري).

لكن مصادر في وزارة المالية أشارت إلى أن الوزارة أوقفت صرف الرواتب لحين الحصول على إيضاحات بشأن تعيين أكثر من 144 عاملا في قطاع النفط مؤخراً، واصفا العدد بالكبير.