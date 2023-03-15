تحديثات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 15 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 15 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8064 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1589 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8402 دينار، والدولار الكندي 3.5122 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2532 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2799 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3087 دينار، والدينار التونسي 1.5424 دينار، والدرهم المغربي 0.4641 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: