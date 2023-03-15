بتكوين تقفز أمس لأعلى مستوياتها في 9 أشهر

ارتفع سعر عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر أمس الثلاثاء محققة مكاسب تجاوزت 30 بالمئة خلال أربعة أيام ومتجاهلة التخبط الذي تعاني منه الأسواق العالمية بعد انهيار بنك سيليكون فالي نهاية الأسبوع الماضي ما أدى إلى ترجيح التوقعات بعدم ارتفاع أسعار الفائدة بالمعدل الذي كان مخططا.

وقفزت عملة بتكوين نحو 9.6 بالمئة إلى 26533 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022 محققة مكاسب لليوم الرابع على التوالي.

وانتعشت العملات المشفرة الرئيسية مؤخرا بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية عن خطط للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي.

وساعدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية في استقرار عملة يو.إس.دي.سي الرئيسية التي كانت تمتلك الشركة المصدرة لها ودائع بقيمة 3.3 مليارات دولار في بنك سيليكون فالي. ويُنظر إلى استقرار عملة يو.إس.دي.سي على أنه أمر إيجابي لقطاع التشفير ككل.

وتمكنت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة، من تجاوز الأزمة الناجمة عن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر مؤخرا.