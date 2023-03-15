العوامي (لوال): الاتفاق على تنظيم محاضرات توعية للحد من انتشار أفة المخدرات

بنغازي 15 مارس 2023 (وال) _ صرح رئيس اللجنة الوطنية الشبابية لمكافحة المخدرات المهندس عبدالعزيز أحمد العوامي، إنه بناء على قرار وزير الشباب بالحكومة الليبية السيد المهدي شعيب، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الشبابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الشباب، عقد أمس الثلاثاء اجتماع مع مدير فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء طارق عياد نجم.

وأكد العوامي: من خلال هذا اللقاء تم الاتفاق على تنظيم عدة محاضرات وندوات توعوية وورش عمل، للحد من انتشار آفة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين الشباب، مما أثرت على حياتهم العلمية والعملية. (وال _ بنغازي) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال