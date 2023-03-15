تحديث جديد…أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 15 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 15/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
وتراجعت اسعار كسر الذهب بعد ارتفاعها خلال الايام الماضية في الاسواق الليبية عقب تراجع لأونصة الذهب عالمياً.
سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1897.2 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب228.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب266.00 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب278.66 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب304.00 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 285 ~300 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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