تحديث جديد…أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 15 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 15/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وتراجعت اسعار كسر الذهب بعد ارتفاعها خلال الايام الماضية في الاسواق الليبية عقب تراجع لأونصة الذهب عالمياً. سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1897.2 $ سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب228.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب266.00 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب278.66 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب304.00 دينار سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب245 ~260 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 285 ~300 دينار سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب320 ~340 دينار سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

▪️لما بتشري : ▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي