عقد اليوم الاربعاء، اجتماعا ضم فريق بعثة صندوق النقد الدولي، وفريق مصرف ليبيا المركزي، بحضور بعض المصارف الليبية للوقوف على خصائص القطاع المصرفي، ومدى تطور الخدمات المصرفية.

جاء ذلك ضمن إستمراراً لمشاورات المادة الرابعة من إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، ومواصلةً لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي الليبي.

