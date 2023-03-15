خاص.. “أبوضاوية”: شركة بريد ليبيا مُقبلة على توقيع إتفاقية مع وزارة العمل والتأهيل بشأن تنظيم العمالة الوافدة

قال مدير إدارة الخدمات التجارية بشركة بريد ليبيا “أبوعجيلة أبوضاوية” في تصريح له خلال ورشة عمل الخدمات المالية الإلكترونية: الشركة مُقبلة على توقيع إتفاقية مع وزارة العمل والتأهيل في إطار عمل الوزارة على تنظيم العمالة الوافدة داخل ليبيا، والتي من ضمنها ضمانة التحويلات المالية بالطريقة القانونية والصحيحة والتي تضمن تحويل الأموال للعمالة الوافدة بطريقة سلسلة.

قال كذلك: كما تم من خلال ورشة الخدمات المالية الإلكترونية استهداف عدد من شركات القطاع الخاص ومن ضمنها مصرف الأمان لتقديم شروح وأفكار وآليات حول تقديم هذه الخدمات عبر المكاتب البريدية وذلك من أجل الوصول إلى فكرة واحدة واستراتيجية للمساهمة في تقديم هذه الخدمات .

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