ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الأربعاء إلى مليون و 211 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إنتاج النفط الخام، اليوم الأربعاء 15مارس 2023، إلى مليون و211 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 883 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 689 مليون قدم مكعب، و 73مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و94 قدما مكعبا لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 27 مليون قدم مكعب.