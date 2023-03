“الحويج” يلتقي سفير أسبانيا لدى ليبيا ويؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الأربعاء مع سفير مملكة أسبانيا لدى دولة ليبيا “جايفيير غارتيا”، وعدد من الحضور، وذلك لمتابعة وتفعيل سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

حيث أكد “الحويج” على أهمية التعاون وأن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتحقيق الإستقرار الاقتصادي والتجاري منوهاً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وتحدثيها بما يتماشى مع المتغيرات الدولية في المجال الاقتصاد والتجارة ، دعا إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي خاصة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والاستفادة من الخبرات الأسبانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما حث وزير الاقتصاد سفير مملكة أسبانيا على عودة الشركات الأسبانية للعمل بليبيا والاستفادة من فرص الاستثمار وخلق شراكات مع القطاع الخاص الليبي، مشيرا إلى أهمية دور الملحق التجاري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق المباشر مع سفارة دولة ليبيا لدى أسبانيا

من جانبه أعرب السفير على رغبة الحكومة الأسبانية في بناء علاقات تجارية واقتصادية مع دولة ليبيا مشيراً إلى عودة أكثر من 30 شركة للعمل إلى ليبيا و أن السفارة تعمل على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.

