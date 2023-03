30 شركة إسبانية تعود إلى ليبيا، ومباحثات بين البلدين بشأن 3 ملفات من بينها “التأشيرة”

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “الهادي الحويج” دولة إسبانيا إلى إعادة الشركات الإسبانية للعمل في ليبي والاستفاد من فرص الاستثمار وخلق شراكات مع القطاع الخاص الليبي.

وأكد “الحويج” في لقائه مع السفير الإسباني ” خافيير لاراشي” بالعاصمة طرابلس على أهمية التعاون واهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتجاري، منوهاً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.

ودعا “الحويج” إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والاستفادة من الخبرات الإسبانية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

من جانبه أعرب السفير الإسباني عن رغبة بلاده في بناء علاقات تجارية واقتصادية مع ليبيا، مشيرا إلى عودة أكثر من 30 شركة للعمل في ليبيا وأن السفارة تعمل على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال، وفق منشور لصفحة الوزارة.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

