جهاز الإمداد الطبي يبحث تسوية العناصر الطبية والطبية المساعدة التابعين للجهاز وفق للجدول الموحد للمرتبات

عقدت لجنة شؤون الموظفين بجهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار رئيس لجنة الإدارة، رقم (43) لسنة 2023، حيث استعرضت خلاله جدول الأعمال والمتظمن الخطابات المحالة من مديري الفروع بالمناطق، بشأن تسوية أوضاع الموظفين التابعين لهم، وفق الإجراء الإداري المتبع في كل مؤسسات الدولة.

كما أشاد عضو لجنة الإدارة رئيس اللجنة بالجهود التي بدلتها اللجنة السابقة لتسوية اوضاع العاملين بالجهاز لضمان حقوقهم المالية والإدارية من حيث الترقيات والعلاوات السنوية، برئاسة رئيس اللجنة السابق الدكتور زايد الميهوب، وباقي اعضاء اللجنة

حيث تم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة في طرابلس ضرورة الاستمرار في العمل لاستكمال ملف تسويات الموظفين خلال العام الحالي لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

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