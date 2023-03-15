جامعة طرابلس .. مواعيد و قوائم أسماء الطلبة مستحقي بطاقة منحة الطالب

نوهت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس، الطلبة بأن المواعيد أدناه وكذلك المجموعات الخاصة بأسماء الطلبة في الرابط أدناه.
توقيت التسليم 2-5 ** لابد من الحضور الشخصي مع إثباب الهوية (جواز سفر أو بطاقة شخصية).
الدفعة (1) : السبت 18/3/2023 – مبنى المدرجات
الدفعة ا(2) : السبت 18/3/2023 – مبنى السرادق
الدفعة (3) : السبت 18/3/2023 – مبنى السرادق
الدفعة (4) : الأحد 19/3/2023 – مبنى المدرجات
الدفعة (5) : الأحد 19/3/2023 – مبنى السرادق
الدفعة (6) : الأحد 19/3/2023 – مبنى السرادق
الدفعة (7) : الاثنين 20/3/2023 – مبنى المدرجات
الدفعة (8) : الاثنين 20/3/2023 – مبنى السرادق
الدفعة (9) : الاثنين 20/3/2023 – مبنى السرادق
الدفعة (10): الثلاثاء 21/3/2023 – مبنى المدرجات
الدفعة (11) : الثلاثاء 21/3/2023 – مبنى السرادق
الدفعة (12) : الاربعاء 22/3/2023 – مبنى المدرجات
الدفعة (13) : الاربعاء 22/3/2023 – مبنى السرادق
لمشاهدة اضعط هنا أسماء الطلبة مستحقي بطاقة المنحة
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