جامعة طرابلس .. مواعيد و قوائم أسماء الطلبة مستحقي بطاقة منحة الطالب

نوهت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس، الطلبة بأن المواعيد أدناه وكذلك المجموعات الخاصة بأسماء الطلبة في الرابط أدناه.

توقيت التسليم 2-5 ** لابد من الحضور الشخصي مع إثباب الهوية (جواز سفر أو بطاقة شخصية).

الدفعة (1) : السبت 18/3/2023 – مبنى المدرجات

الدفعة ا(2) : السبت 18/3/2023 – مبنى السرادق

الدفعة (3) : السبت 18/3/2023 – مبنى السرادق

الدفعة (4) : الأحد 19/3/2023 – مبنى المدرجات

الدفعة (5) : الأحد 19/3/2023 – مبنى السرادق

الدفعة (6) : الأحد 19/3/2023 – مبنى السرادق

الدفعة (7) : الاثنين 20/3/2023 – مبنى المدرجات

الدفعة (8) : الاثنين 20/3/2023 – مبنى السرادق

الدفعة (9) : الاثنين 20/3/2023 – مبنى السرادق

الدفعة (10): الثلاثاء 21/3/2023 – مبنى المدرجات

الدفعة (11) : الثلاثاء 21/3/2023 – مبنى السرادق

الدفعة (12) : الاربعاء 22/3/2023 – مبنى المدرجات

الدفعة (13) : الاربعاء 22/3/2023 – مبنى السرادق

لمشاهدة اضعط هنا أسماء الطلبة مستحقي بطاقة المنحة