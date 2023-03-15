خاص.. “الصغير”: هذف الورشة هو إدخال كافة الخدمات المالية المصرفية إلى مكاتب البريد الموجودة في ربوع ليبيا

صرح مدير إدارة التسويق والتجارة الإلكترونية بمصرف الأمان “يوسف الصغير” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: تناولت الورشة عدة محاور مهمة جداً للغرض الذي دعت الشركة من أجله، وهو إدخال كافة الخدمات المالية المصرفية إلى مكاتب البريد الموجودة في ربوع ليبيا.

وأضاف بالقول: هذه الخطوة تحول البريد الليبي من بريد تقليدي إلى بريد رقمي، لكي يستطيع كافة المواطنين بليبيا الاستفادة منه، وهناك بعض الخدمات التي تم الاتفاق عليها بالاقرار بأنها ضرورية من خلال المكاتب، بأن توفر الخدمات المصرفية الأساسية للمواطنين في المناطق النائية التي من الممكن لن يكون بها فروع مصرفية، وهذه الخطوة تعتبر الشراكة لكي يتم الاستفادة منها عن طريق بريد ليبيا وكذلك المصارف المشاركة.

إلى جانب تحسين موارد بريد ليبيا فهو كشركة لديه في نظامه الأساسي مثل هذه الفرص، لماذا لا يتم استغلالها في هذا الاتجاه.

وأكد “الصغير” على أن مصرف الأمان في أتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال، كما لدينا الآلات والمنظومة جاهزة ولدينا الطاقم الفني متكون من مهندسين، باستطاعتهم تفعيل عمل البريدي مثل أن يفعل عمل فرع مصرفي.

وختم حديثه قائلاً: نستطيع بأن نحول العمل البريدي في مدة زمنية يومين، لأن المصرف جاهز بالكامل من الآلات وموظفين ومهندسين للتنفيذ، والمصرف لديه أيضاً قاعدة كبيرة من المتعاملين، بحوالي 2 مليون و600 ألف حساب، فنحن سنسخر كل امكانياتنا لمساعدة بريد ليبيا

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